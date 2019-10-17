В Совфеде оценили заявление немецкого политика о санкциях против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление заместителя лидера Социал-демократической партии Германии Ральфа Штегнера, который выразил надежду, что в 2020 году будет продвижение по вопросу отмены санкций против России.

По словам сенатора, такое заявление немецкого депутата можно назвать здравым.

«Они говорят то, что мы говорили ещё четыре-пять лет назад. Санкции наносят урон всем странам, которые участвуют в санкиционной политике», — пояснил Цеков.

Ранее Штегнер выразил надежду, что в 2020 году будет продвижение по вопросу отмены санкций против России.

Немецкий политик считает, что «чем больше удаётся продвинуться по Минским соглашениям, нормандскому формату и формуле Штайнмайера, тем скорее не будет санкций».