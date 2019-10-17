В Совфеде оценили заявление немецкого политика о санкциях против России
- РИА Новости
По словам сенатора, такое заявление немецкого депутата можно назвать здравым.
«Они говорят то, что мы говорили ещё четыре-пять лет назад. Санкции наносят урон всем странам, которые участвуют в санкиционной политике», — пояснил Цеков.
Ранее Штегнер выразил надежду, что в 2020 году будет продвижение по вопросу отмены санкций против России.
Немецкий политик считает, что «чем больше удаётся продвинуться по Минским соглашениям, нормандскому формату и формуле Штайнмайера, тем скорее не будет санкций».