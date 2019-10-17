ВВС США уничтожили оставленные после отвода войск боеприпасы в Сирии

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ВВС коалиции США уничтожили собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии после отвода войск, сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс.

«16 октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолёта F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар на цементном заводе Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов», — написал он в Twitter.

Он уточнил, что это было сделано для того, чтобы не допустить использование объектов в военных целях.

Ранее военнослужащие международной коалиции во главе с США покинули Ракку и Табку на северо-востоке Сирии.

9 октября на северо-востоке Сирии началась военная операция Турции «Источник мира».

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