Форум Россия — Африка в Сочи посетит делегация из Ливии
Об этом сообщил руководитель Российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
«Большая вероятность, что на саммит Россия — Африка приедет делегация из Триполи во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем», — цитирует его Интерфакс.
Ожидается, что в составе делегации также прибудет глава МИД Ливии Мухаммед Сиалла.
В целом, по словам Деньгова, «ожидается достаточно большая делегация» из этой страны.
Ранее сообщалось, что в рамках деловой программы форума будут обсуждаться вопросы сотрудничества в гуманитарной и социальной сферах.
Nation News также передавал, что в рамках культурной программы Экономического форума в Сочи состоится гала-концерт.