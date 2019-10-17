Форум Россия — Африка в Сочи посетит делегация из Ливии

Экономический форум Россия — Африка, который пройдёт в Сочи 23—24 октября, посетит делегация Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем.

Об этом сообщил руководитель Российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

«Большая вероятность, что на саммит Россия — Африка приедет делегация из Триполи во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем», — цитирует его Интерфакс.

Ожидается, что в составе делегации также прибудет глава МИД Ливии Мухаммед Сиалла.

В целом, по словам Деньгова, «ожидается достаточно большая делегация» из этой страны.

Ранее сообщалось, что в рамках деловой программы форума будут обсуждаться вопросы сотрудничества в гуманитарной и социальной сферах.

Nation News также передавал, что в рамках культурной программы Экономического форума в Сочи состоится гала-концерт.