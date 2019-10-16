В рамках культурной программы форума Россия — Африка в Сочи состоится гала-концерт
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Это будет ледовое шоу, включающее фигурное катание, музыку, театральное и цирковое представление.
Как заявила заслуженный работник культуры России, глава дирекции творческих проектов Фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова, организаторы долго составляли программу, желая удивить гостей мероприятия.
Ранее африканист Александр Зданевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сотрудничества России со странами Африки.