В рамках культурной программы форума Россия — Африка в Сочи состоится гала-концерт

В рамках культурной программы Экономического форума Россия — Африка 24 октября в Сочи состоится гала-концерт, сообщает Nation News.

Это будет ледовое шоу, включающее фигурное катание, музыку, театральное и цирковое представление.

Как заявила заслуженный работник культуры России, глава дирекции творческих проектов Фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова, организаторы долго составляли программу, желая удивить гостей мероприятия.

Ранее африканист Александр Зданевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сотрудничества России со странами Африки.