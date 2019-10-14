На форуме Россия — Африка в Сочи обсудят развитие сотрудничества в гуманитарной сфере

В рамках деловой программы экономического форума Россия — Африка обсудят развитие сотрудничества в гуманитарной и социальной сферах.

Тематическая сессия состоится при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Фонда Росконгресс.

Дискуссионная панель «Россия — Африка: наука, образование и инновации для развития экономики» пройдёт 24 октября.

В ней планируют принять участие министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов, ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов, министр образования Кении Джордж Альберт Оморе Магоха, министр науки и технологий, высшего и профессионально-технического образования Мозамбика Жорже Ньямбиу.

«Мы ожидаем дальнейшего расширения разнопланового сотрудничества в гуманитарной сфере между Россией и Африкой, прежде всего в сфере высшего образования и научных исследований. Сейчас прорабатываются возможности и пути увеличения уже в ближайшие годы числа студентов из государств Африканского континента в российских вузах», — заявил Котюков.

Ранее африканист Александр Зданевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сотрудничества России со странами Африки.