В Госдуме оценили заявление США о гонке вооружений на Ближнем Востоке

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление специального представителя Соединённых Штатов по Ирану Брайана Хука о новой гонке вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году.
В Госдуме оценили заявление США о гонке вооружений на Ближнем Востоке
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«Пока трудно говорить категорично об этом вопросе. Разрыв Договора РСМД и призрачная перспектива подписания СНВ-III, кончено, могут привести к гонке вооружений. Соединённые Штаты своими действиями как раз к этому и подталкивают», — сказал Швыткин.

По его словам, Россия «сделает всё возможное для её предотвращения».

«Надеемся, что гонка вооружений не возобновится», — добавил он.

Ранее Хук предупредил о новой гонке вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году.

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