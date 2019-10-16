В Госдуме оценили заявление США о гонке вооружений на Ближнем Востоке
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«Пока трудно говорить категорично об этом вопросе. Разрыв Договора РСМД и призрачная перспектива подписания СНВ-III, кончено, могут привести к гонке вооружений. Соединённые Штаты своими действиями как раз к этому и подталкивают», — сказал Швыткин.
По его словам, Россия «сделает всё возможное для её предотвращения».
«Надеемся, что гонка вооружений не возобновится», — добавил он.
Ранее Хук предупредил о новой гонке вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году.