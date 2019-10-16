Трамп не давал Эрдогану зелёный свет на проведение операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану своего согласия на проведение военной операции на севере Сирии.

Об этом сообщает AFP.

«Трамп отрицает, что давал Эрдогану зелёный свет на вторжение в Сирию», — пишет агентство.

#BREAKING Trump denies giving Turkey's Erdogan 'green light' for Syria invasion pic.twitter.com/jZ7jdU7eEN — AFP news agency (@AFP) 16 октября 2019 г.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон не давал Анкаре зелёный свет на то, чтобы атаковать курдов в Сирии, несмотря на решение вывести войска с севера страны в связи с турецкой военной операцией.