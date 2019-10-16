Трамп не давал Эрдогану зелёный свет на проведение операции в Сирии
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Об этом сообщает AFP.
«Трамп отрицает, что давал Эрдогану зелёный свет на вторжение в Сирию», — пишет агентство.
#BREAKING Trump denies giving Turkey's Erdogan 'green light' for Syria invasion pic.twitter.com/jZ7jdU7eEN— AFP news agency (@AFP) 16 октября 2019 г.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон не давал Анкаре зелёный свет на то, чтобы атаковать курдов в Сирии, несмотря на решение вывести войска с севера страны в связи с турецкой военной операцией.