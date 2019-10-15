Пенс сообщил о телефонном разговоре Трампа и Эрдогана

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Американский президент Дональд Трамп провёл телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и призвал Анкару прекратить военную операцию в Сирии. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

«Президент Трамп ясно дал ему понять, что США хотят, чтобы Турция остановила вторжение, немедленно прекратила огонь и начала переговоры с курдскими подразделениями в Сирии, чтобы положить конец насилию», — цитирует Пенса Associated Press.

Он также заявил, что по распоряжению Трампа направляется на Ближний Восток.

Пенс подчеркнул, что США не давали «зелёный свет на вторжение» в Сирию и «не намерены больше это терпеть».

Ранее США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции и глав этих ведомств, а также главы турецкого МВД в ответ на военную операцию Анкары «Источник мира» на севере Сирии.

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