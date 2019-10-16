ООН беспокоит перспектива распространения боевиков из-за операции Турции

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Председатель Совбеза ООН, постпред ЮАР при организации Джерри Мэтьюс Матджила сообщил, что СБ ООН выразил обеспокоенность в связи с возможным высвобождением террористов в ходе военной операции Турции на севере Сирии.
ООН беспокоит перспектива распространения боевиков из-за операции Турции
  • © Li Muzi/Xinhua
  • globallookpress.com

«Совет Безопасности выразил глубокую обеспокоенность в связи с рисками распространения лиц, причастных к группировкам, признанным ООН в качестве террористических, в том числе ИГ*, а также в связи с риском дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации», — приводит РИА Новости его слова.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Ранее страны Евросоюза в ООН призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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