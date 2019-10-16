В МВФ намерены продолжить работать с Эквадором

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В Международном валютном фонде (МВФ) собираются продолжить сотрудничество с Эквадором, несмотря на непростую ситуацию с реализацией экономических реформ в стране.
В МВФ намерены продолжить работать с Эквадором
  • Reuters

Об этом говорится на сайте организации. 

«Мы приветствуем диалог, направленный на поиск мирного разрешения ситуации в Эквадоре… Мы твёрдо поддерживаем постоянные усилия правительства Эквадора по достижению соглашения, которое бы учитывало экономические вызовы и было на стороне наиболее незащищённых слоев населения... Мы продолжим тесно работать с властями», — указывается в заявлении.

Соответствующее сообщение было опубликовано после того, как президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ об отмене субсидий на бензин, который привёл к массовым протестам в стране. 

Данный указ был частью экономических мер, предлагаемых МВФ для стабилизации экономики латиноамериканской страны.

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