В МВФ намерены продолжить работать с Эквадором

В Международном валютном фонде (МВФ) собираются продолжить сотрудничество с Эквадором, несмотря на непростую ситуацию с реализацией экономических реформ в стране.

Об этом говорится на сайте организации.

«Мы приветствуем диалог, направленный на поиск мирного разрешения ситуации в Эквадоре… Мы твёрдо поддерживаем постоянные усилия правительства Эквадора по достижению соглашения, которое бы учитывало экономические вызовы и было на стороне наиболее незащищённых слоев населения... Мы продолжим тесно работать с властями», — указывается в заявлении.

Соответствующее сообщение было опубликовано после того, как президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ об отмене субсидий на бензин, который привёл к массовым протестам в стране.

Данный указ был частью экономических мер, предлагаемых МВФ для стабилизации экономики латиноамериканской страны.