В США представили законопроект по санкциям против Турции

Палата представителей США представила законопроект по санкциям в ответ на операцию Турции в Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный документ.

Законопроект был представлен членом конгресса Лиз Чейни и более чем 90 республиканцами.

Уточняется, что власти США предлагают ввести ограничения против «официальных лиц Турции», в том числе «президента Турции, вице-президента Турции, министра обороны Турции, главы МИД Турции» и ряда других чиновников.

Законопроект также предусматривает санкции в отношении «любого иностранца... который предоставляет финансовую, материальную или технологическую поддержку турецким вооружённым силам».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с турецкой военной операцией в Сирии.

15 октября американский Минфин объявил о введении санкций против Минобороны и Минэнерго Турции, а также глав этих ведомств.