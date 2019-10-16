В Совфеде прокомментировали заявление ФРГ об операции Турции в Сирии

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление госминистра в МИД ФРГ Нильса Аннена о том, что Германия оставляет за собой право принять новые меры против Турции из-за военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
В Совфеде прокомментировали заявление ФРГ об операции Турции в Сирии
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Мы редко используем подобную риторику, наша страна — сторонник переговоров. Надеемся, что Россия может в данном случае исполнить роль посредника. Со стороны же Германии угрозы — контрпродуктивная мера. Особенно для такого политика, как президент Турции Эрдоган. Самое главное — чтобы не было прямых столкновений», — сказал он.

Как отметил сенатор, у Турции с Германией «всегда были хорошие отношения и не стоит их ухудшать».

Ранее госминистр в МИД ФРГ заявил, что Германия оставляет за собой право принять новые меры против Турции из-за военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Он отметил, что Германия будет «сохранять давление, а в случае необходимости повышать его, чтобы склонить Турцию к политическому решению».

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