Трамп: курды не ангелы

Президент США Дональд Трамп заявил, что курды не являются ангелами.

Об этом сообщает AFP.

«Курды не ангелы», — приводит агентство слова Трампа.

Как уточняет Independent, таким образом он охарактеризовал курдов, пытаясь оправдать своё решение по поводу вывода войск США из северной части Сирии перед военной операцией Турции в данном регионе.

Ранее Трамп напомнил, что «курды не помогли США во Второй мировой войне», при этом Соединённые Штаты потратили «огромные деньги» на помощь им в Сирии.

14 октября американский лидер заявил, что сирийские курды могут намеренно отпускать некоторых боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, чтобы вовлечь США в конфликт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.