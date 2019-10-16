Трамп: курды не ангелы
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
«Курды не ангелы», — приводит агентство слова Трампа.
#BREAKING Trump: Kurds 'are no angels' pic.twitter.com/buSHfwCDwu— AFP news agency (@AFP) 16 октября 2019 г.
Как уточняет Independent, таким образом он охарактеризовал курдов, пытаясь оправдать своё решение по поводу вывода войск США из северной части Сирии перед военной операцией Турции в данном регионе.
Ранее Трамп напомнил, что «курды не помогли США во Второй мировой войне», при этом Соединённые Штаты потратили «огромные деньги» на помощь им в Сирии.
14 октября американский лидер заявил, что сирийские курды могут намеренно отпускать некоторых боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, чтобы вовлечь США в конфликт.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.