Чавушоглу заявил о готовности Турции ответить на санкции США
- Reuters
«В сегодняшней ситуации нашу решимость никак не нарушат никакие санкции или угрозы... На эти санкции мы обязательно дадим соразмерный ответ, примем соответствующие меры», — приводит ТАСС его слова.
Чавушоглу назвал политику американских властей «односторонней и неспособной изменить принципиальность Турции».
Ранее Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с этой военной операцией.