Чавушоглу заявил о готовности Турции ответить на санкции США

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV заявил, что Анкара готова ответить на любые санкции США, которые они введут в ответ на операцию «Источник мира» в Сирии.

«В сегодняшней ситуации нашу решимость никак не нарушат никакие санкции или угрозы... На эти санкции мы обязательно дадим соразмерный ответ, примем соответствующие меры», — приводит ТАСС его слова.

Чавушоглу назвал политику американских властей «односторонней и неспособной изменить принципиальность Турции».

Ранее Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с этой военной операцией.