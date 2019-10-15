Шойгу и глава Пентагона провели телефонные переговоры

Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Марк Эспер провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, поступившем в распоряжение RT.

РИА Новости

«Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии», — говорится в сообщении. Ранее Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром. Во время беседы они обсудили турецкую операцию «Источник мира» в Сирии. Как отмечал глава Пентагона ранее, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган несёт ответственность за возможные последствия операции «Источник мира». По мнению Эспера, действия Турции в Сирии были «ненужными и импульсивными».