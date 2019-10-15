Эспер: Эрдоган несёт ответственность за возможное усиление ИГ в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер возложил на лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ответственность за возможные последствия военной операции «Источник мира» в Сирии, в том числе за повторное усиление террористической организации «Исламское государство»*.

По мнению министра обороны США, действия Турции в Сирии были «ненужными и импульсивными».

«Президент Эрдоган несёт полную ответственность за последствия этих действий, включая возможное повторное усиление ИГ, возможные военные преступления и растущий гуманитарный кризис», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

В США подчеркнули, что действия Турции привели к «освобождению многих задержанных боевиков» и «подрыву многонациональной миссии» по уничтожению ИГ.

Эспер также отметил ухудшение отношений между США и Турцией в связи с военной операцией Анкары.

Ранее американский президент Дональд Трамп потребовал от Анкары и курдских формирований не допустить побега заключённых боевиков «Исламского государства».

Эрдоган, в свою очередь, назвал дезинформацией сообщения о побеге террористов ИГ из тюрьмы в САР.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.