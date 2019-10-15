Венгрия поддержала план Турции по переселению беженцев в Сирию

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал план Турции по перемещению беженцев в Сирию, где в настоящее время проходит военная операция Анкары «Источник мира».

«Если вопрос для нас, венгров, поставить так: что бы мы хотели, чтобы Турция переселила мигрантов в Сирию или открыла двери Европу? Тогда наш ответ ясен», — сказал венгерский министр, отметив, что Турция должна переселить мигрантов в Сирию. Его слова приводит Politico.

Сийярто добавил, что Венгрия готова работать с Турцией, если она создаст безопасную зону в Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах вернуть 1 млн сирийских беженцев на первом этапе и 2 млн — на втором.

По его словам, военная операция в Сирии против террористов проводится согласно плану, представленному в Совет Безопасности ООН.