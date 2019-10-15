Кадыров заявил о необходимости дружбы России и арабского мира

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью RT Arabic заявил, что России и арабскому миру необходимо дружить.
Кадыров заявил о необходимости дружбы России и арабского мира
  • РИА Новости

«Я считаю, что для (улучшения. — RT) экономической ситуации нам сегодня дружить с арабским миром необходимо, а для безопасности арабского мира, арабских государств им необходимо дружить с Россией. Поэтому я считаю, что мы друг от друга зависим и должны стать союзными государствами», — сказал он.

Кадыров выразил надежду, что «арабский мир наконец-то понял, что дружить с заокеаном» не так важно и нужно, как с Россией.

14 октября состоялся визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. В ходе поездки было подписано более 20 соглашений, в том числе хартия о долгосрочном сотрудничестве стран — производителей нефти и меморандум об упрощении выдачи виз.

В рамках поездки российский лидер встретился с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обсудив с ними военно-техническое сотрудничество и цены на нефть. 

Как отмечал министр экономического развития России Максим Орешкин, к 2024 году Россия и Саудовская Аравия планируют увеличить товарооборот между двумя странами до $5 млрд.

Подробнее — в материале RT.

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