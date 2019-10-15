Помпео обсудил с президентом Ирака военную операцию Турции
- Reuters
«Вчера поговорил с президентом Ирака Бархамом Салехом, чтобы обсудить нашу озабоченность по поводу продолжающегося турецкого военного вторжения в северо-восточную Сирию и необходимости прекратить военное наступление. Я также подтвердил нашу приверженность сильному, суверенному и процветающему Ираку», — написал Помпео в Twitter.
Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что санкции против Турции, введённые лидером США Дональдом Трампом из-за военной операции Анкары в Сирии, недостаточны для предотвращения гуманитарной катастрофы.
Ограничительные меры предполагают блокировку собственности ряда лиц, связанных с правительством Турции, а также ограничение их въезда на территорию США.