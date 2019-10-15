В ЕК назвали конструктивными переговоры по брекситу

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева сообщила о конструктивном характере переговоров между Евросоюзом и Великобританией.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Переговоры продолжаются сегодня. Они носят конструктивный характер. Но ещё остаются вопросы, которые надо решить», — сказала Андреева.

Она отметила, что переговорщик от ЕС по брекситу Мишель Барнье проинформирует ЕК о развитии переговоров в среду, 16 октября.

«Мы работаем над подготовкой (Европейского. — RT) совета, который состоится в четверг (17 октября. — RT). С этой точки зрения важен каждый день и час», — добавила она, комментируя распространённую в СМИ информацию о том, что без достижения соглашения во вторник, 15 октября, вынесение вопроса на саммит ЕС 17—18 октября невозможно.

На вопрос, представила ли Великобритания для переговоров новый, юридически действительный текст, Андреева отвечать не стала.

Ранее Барнье заявил, что достижение соглашения по брекситу «всё ещё возможно на этой неделе».

14 октября британская королева Елизавета II заявила, что приоритетом правительства королевства является осуществление выхода Великобритании из Евросоюза 31 октября.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление Елизаветы II о брексите.