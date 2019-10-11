ЕС и Британия договорились активизировать переговоры по брекситу

Короткая ссылка
Евросоюз и Великобритания договорились в ближайшие дни активизировать переговоры по брекситу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.
ЕС и Британия договорились активизировать переговоры по брекситу
  • Reuters

«ЕС и Великобритания договорились активизировать дискуссии в ближайшие дни», — сообщили в ЕК.

9 октября главный переговорщик Евросоюза по брекситу Мишель Барнье, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе, заявил, что пока не видит возможности прийти к соглашению с Великобританией по выходу из ЕС.

Позднее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что после встречи премьер-министров Ирландии и Великобритании небольшой шанс на достижение договорённости Великобритании с ЕС по брекситу остаётся.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить