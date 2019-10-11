ЕС и Британия договорились активизировать переговоры по брекситу
- Reuters
«ЕС и Великобритания договорились активизировать дискуссии в ближайшие дни», — сообщили в ЕК.
9 октября главный переговорщик Евросоюза по брекситу Мишель Барнье, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе, заявил, что пока не видит возможности прийти к соглашению с Великобританией по выходу из ЕС.
Позднее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что после встречи премьер-министров Ирландии и Великобритании небольшой шанс на достижение договорённости Великобритании с ЕС по брекситу остаётся.