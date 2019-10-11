Туск: шанс на достижение договорённостей по брекситу остаётся

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что после встречи премьер-министров Ирландии и Великобритании небольшой шанс на достижение договорённости Великобритании с Евросоюзом по брекситу остаётся.

«Я получил... сигналы от премьера Ирландии, что сделка по-прежнему возможна. Технические переговоры продолжаются в Брюсселе. Конечно, нет гарантии на успех и почти нет времени. Но даже небольшой шанс должен быть использован», — приводит РИА Новости слова Туска.

9 октября главный переговорщик Евросоюза по брекситу Мишель Барнье, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе, заявил, что пока не видит возможности прийти к соглашению с Великобританией по выходу из ЕС.

Ранее источник сообщил, что страны — члены Евросоюза согласятся на очередной перенос брексита в случае поступления соответствующего запроса от Великобритании.