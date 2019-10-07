СМИ узнали о готовности ЕС к отсрочке по брекситу при запросе Лондона

Страны — члены Евросоюза согласятся на очередной перенос брексита в случае поступления соответствующего запроса от Великобритании, сообщил ТАСС источник делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

«Если Лондон запросит новую отсрочку, то ЕС, вероятнее всего, согласится, так как здесь понимают, что лучше очередной перенос, чем брексит без сделки», — сказал он.

10 сентября британский премьер Борис Джонсон пообещал не просить ЕС о переносе брексита на более поздний срок, а также заявил о планах добиться соглашения с Евросоюзом о выходе страны из его состава.

Соответствующее предложение британский премьер сделал после того, как палата общин Великобритании одобрила законопроект об отсрочке брексита на три месяца в случае, если не будет заключена сделка с ЕС.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН последствия возможной отсрочки по брекситу.