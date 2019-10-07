СМИ узнали о готовности ЕС к отсрочке по брекситу при запросе Лондона

Короткая ссылка
Страны — члены Евросоюза согласятся на очередной перенос брексита в случае поступления соответствующего запроса от Великобритании, сообщил ТАСС источник делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.
СМИ узнали о готовности ЕС к отсрочке по брекситу при запросе Лондона
  • РИА Новости

«Если Лондон запросит новую отсрочку, то ЕС, вероятнее всего, согласится, так как здесь понимают, что лучше очередной перенос, чем брексит без сделки», — сказал он.

10 сентября британский премьер Борис Джонсон пообещал не просить ЕС о переносе брексита на более поздний срок, а также заявил о планах добиться соглашения с Евросоюзом о выходе страны из его состава.  

Соответствующее предложение британский премьер сделал после того, как палата общин Великобритании одобрила законопроект об отсрочке брексита на три месяца в случае, если не будет заключена сделка с ЕС.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН последствия возможной отсрочки по брекситу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить