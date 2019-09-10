Джонсон не намерен просить ЕС об очередной отсрочке брексита

Британский премьер Борис Джонсон пообещал не просить ЕС о переносе брексита на более поздний срок, а также заявил о планах добиться соглашения с Евросоюзом о выходе страны и его состава.

«Я поеду на саммит (Европейского совета) 17 октября, и буду делать всё, чтобы достичь соглашения во имя национальных интересов … Но это правительство не будет продлевать брексит», — цитирует РИА Новости Джонсона.

Ранее парламент Великобритании вновь отверг предложение премьер-министра о проведении внеочередных всеобщих выборов.

Соответствующее предложение британский премьер сделал после того, как палата общин Великобритании одобрила законопроект об отсрочке брексита на три месяца в том случае, если не будет заключена сделка с ЕС.