Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах

Парламент Великобритании вновь отверг предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных всеобщих выборов.

Как сообщает Sky News, вторая попытка Джонсона инициировать выборы провалилась после того, как идею поддержали 293 законодаталя, что не составляет две третьих от состава Палаты общин. Против выступили 46 депутатов.

4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.

Соответствующее предложение британский премьер сделал после того, как палата общин Великобритании одобрила законопроект об отсрочке брексита на три месяца в том случае, если не будет заключена сделка с ЕС.