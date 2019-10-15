Путин заявил о готовности России помочь ОАЭ в запуске спутников
- Reuters
Как сообщает ТАСС, об этом российский президент сказал в ходе переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Путин на переговорах поздравил власти ОАЭ с успешным полётом первого астронавта Хаззаа аль-Мансури на Международную космическую станцию.
По его словам, это стало возможным благодаря дружбе России и ОАЭ, а также усилиям Объединённых Арабских Эмиратов «по продвижению самой этой идеи».
«Готовы и далее оказывать Объединённым Арабским Эмиратам необходимое содействие в космической отрасли, включая такое направление, как спутниковая навигация и запуски аппаратов на космическую орбиту», — сказал он.
Ранее эскадра истребителей совершила полёт в рамках визита Путина в Абу-Даби.