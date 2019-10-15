Эскадра истребителей совершила полёт в рамках визита Путина в Абу-Даби

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Эскадра истребителей совершила пролёт над Абу-Даби и раскрасила небо цветами российского триколора в рамках торжественной церемонии, посвящённой государственному визиту российского президента Владимира Путина.

Путин прибыл на площадку перед главным входом во дворец в Абу-Даби на автомобиле Aurus. Его сопровождал кавалерийский эскорт. 

Также в рамках церемонии расположенные рядом с дворцом пушки произвели 21 залп. 

Президент России вышел из автомобиля и поприветствовал наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заид Аль-Нахайяна. После этого они вместе прошли внутрь дворца. 

Также российский президент и наследный принц в рамках церемонии послушали гимны России и ОАЭ в исполнении военного оркестра, после чего направились на переговоры.

Ранее Мухаммед аль-Нахайян встретил Путина в аэропорту Абу-Даби.

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