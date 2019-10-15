Сербские СМИ сообщили о попытках США лишить Россию Севморпути
- РИА Новости
В статье говорится, что в мае США дали понять Канаде, что Оттава «должна забыть о своём праве на северо-западный арктический коридор».
При этом от Пекина Соединённые Штаты потребовали закрыть станции на территории Исландии и Норвегии, а также прекратить вложения в инфраструктуру российского Севморпути.
Также в Вашингтоне считают, что России необходимо вывести войска из своих арктических регионов, заявил автор статьи.
По мнению Милошевича, таким образом в Вашингтоне стали сторонниками того, чтобы Северный морской путь стал общим, а не исключительно российским.
Он также заявил, что этот морской путь представляет интерес для США в качестве средства давления на Москву, поскольку для России Севморпуть является и международным логистическим коридором и внутренней транспортной артерией.
В апреле российский президент Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность состыковать Северный морской путь с китайским морским Шёлковым путём.