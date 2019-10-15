Сирийские военные встретились с меняющими диспозицию войсками США

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Конвой сирийских военнослужащих на трассе между городами Манбидж и Кобани встретился с солдатами США, меняющими диспозицию. Соответствующую видеозапись опубликовало Ruptly.

На видеозаписи показана дорога, по которой в противоположных направлениях двигаются американские бронеавтомобили с флагами США и автомобили с солдатами правительственных сил Сирии.

При этом военные двух стран никак не отреагировали друг на друга, проехав без остановки.

Ранее военным США на севере Сирии приказали покинуть территорию республики. 

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военные США после ухода из Сирии будут передислоцированы и останутся в регионе.

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