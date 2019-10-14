Трамп возложил на Асада ответственность по защите курдов

Президент США Дональд Трамп заявил, что он выступает в пользу того, чтобы сирийский лидер Башар Асад защищал курдов в Сирии.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я разгромил на 100% халифат ИГ* и после этого в основном вывел наши войска из Сирии. Пусть Сирия и Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за свою землю. Я сказал своим генералам: «Почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?» — указал он.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты не бросили курдов и направляют им материальную помощь и оружие.

13 октября сообщалось, что курдская администрация договорилась с Дамаском о размещении сирийских войск на границе с Турцией.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.