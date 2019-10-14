В Госдуме прокомментировали решение ЕС продлить санкции по инциденту в Солсбери

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН прокомментировал решение Евросоюза продлить санкции по инциденту в Солсбери.

По словам депутата, в России будут надеяться, что улучшение отношений со странами ЕС произойдёт.

«Это подтвердил ряд решений в отношении России, принятый за последнее время. Но в целом рассчитывать на радикальный разворот курса западноевропейских государств в сторону России кажется маловероятным», — сказал он.

Ранее Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в беседе с НСН оценил данные, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.