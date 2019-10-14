Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции

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Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
  • Reuters

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, это станет ответом на «вторжение в Сирию», а также на сообщения об актах жестокости в отношении сирийских курдов.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter о работе с сенатором Линдси Грэмом и другими членами конгресса относительно того, чтобы наложить «мощные санкции» на Турцию.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT планы Трампа в отношении Турции.

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