Политолог оценил планы Трампа ввести «мощные санкции» против Турции

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Дональда Трампа о готовности ввести «мощные санкции» в отношении Турции на фоне военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

По мнению Солонникова, опасность этих санкций заключается в том, что им может последовать ЕС — важный «рынок сбыта» для Турции.

«Во многом США для Эрдогана, его союзников являются основным внешнеполитическим противником. При этом экономика Турции во многом зависит от США, и товарооборот между Турцией и США достаточно значимый. Хотя основным рынком для Турции является ЕС. В этой ситуации скорее важны не прямые санкции США против Турции и ограничения, которые они могут ввести, а то, что это будут экстерриториальные санкции, и им, скорее всего, будут следовать и европейские страны. Это для Турции будет самым сложным», — заявил эксперт

Политолог отметил, что вероятность принятия решения о введении санкций достаточно высока.

«Это совместный документ, который готовится и демократами, и республиканцами... Есть шанс, что его поддержат обе фракции — это очень серьёзное заявление», — добавил Солонников.

Ранее Трамп написал в Twitter о работе с сенатором Линдси Грэмом и другими членами конгресса относительно того, чтобы наложить «мощные санкции» на Турцию.