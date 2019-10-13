Политолог оценил планы Трампа ввести «мощные санкции» против Турции
- Reuters
По мнению Солонникова, опасность этих санкций заключается в том, что им может последовать ЕС — важный «рынок сбыта» для Турции.
«Во многом США для Эрдогана, его союзников являются основным внешнеполитическим противником. При этом экономика Турции во многом зависит от США, и товарооборот между Турцией и США достаточно значимый. Хотя основным рынком для Турции является ЕС. В этой ситуации скорее важны не прямые санкции США против Турции и ограничения, которые они могут ввести, а то, что это будут экстерриториальные санкции, и им, скорее всего, будут следовать и европейские страны. Это для Турции будет самым сложным», — заявил эксперт
Политолог отметил, что вероятность принятия решения о введении санкций достаточно высока.
«Это совместный документ, который готовится и демократами, и республиканцами... Есть шанс, что его поддержат обе фракции — это очень серьёзное заявление», — добавил Солонников.
Ранее Трамп написал в Twitter о работе с сенатором Линдси Грэмом и другими членами конгресса относительно того, чтобы наложить «мощные санкции» на Турцию.