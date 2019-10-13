Политолог оценил планы Трампа ввести «мощные санкции» против Турции

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Дональда Трампа о готовности ввести «мощные санкции» в отношении Турции на фоне военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Политолог оценил планы Трампа ввести «мощные санкции» против Турции
  • Reuters

По мнению Солонникова, опасность этих санкций заключается в том, что им может последовать ЕС — важный «рынок сбыта» для Турции.

«Во многом США для Эрдогана, его союзников являются основным внешнеполитическим противником. При этом экономика Турции во многом зависит от США, и товарооборот между Турцией и США достаточно значимый. Хотя основным рынком для Турции является ЕС. В этой ситуации скорее важны не прямые санкции США против Турции и ограничения, которые они могут ввести, а то, что это будут экстерриториальные санкции, и им, скорее всего, будут следовать и европейские страны. Это для Турции будет самым сложным», — заявил эксперт

Политолог отметил, что вероятность принятия решения о введении санкций достаточно высока.

«Это совместный документ, который готовится и демократами, и республиканцами... Есть шанс, что его поддержат обе фракции — это очень серьёзное заявление», — добавил Солонников.

Ранее Трамп написал в Twitter о работе с сенатором Линдси Грэмом и другими членами конгресса относительно того, чтобы наложить «мощные санкции» на Турцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить