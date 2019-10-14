Более 10 человек пострадали при протестах в аэропорту Барселоны

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По меньшей мере 13 человек пострадали в результате акций протеста сторонников независимости Каталонии, пишет El Pais.
Более 10 человек пострадали при протестах в аэропорту Барселоны
  • Reuters

По информации издания, 10 из них получили ушибы в первом терминале аэропорта Барселоны, где проходит крупная манифестация.

Отмечается, что из-за протестов отменены около 20 рейсов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами.

14 октября Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, обвиняемых в причастности к проведению референдума о независимости Каталонии и провозглашении независимости местным парламентом в 2017 году. Их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. 

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