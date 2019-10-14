Чижов оценил рекомендации ЕС по паспортам для жителей ДНР и ЛНР
- РИА Новости
«Конечно, такие шаги являются нарушением международного права. Более того, это является проявлением двойных стандартов со стороны Евросоюза», — сказал он.
Как отметил дипломат, правила ЕС по обработке заявлений на получение европейских виз, поданных жителями ДНР и ЛНР, — это не требования, а рекомендации.
«Напомню, что это уже вторая волна подобных рекомендаций, первая была связана с паспортами крымчан… И на сегодняшний день, насколько я помню, рекомендациям по ним следуют отнюдь не все страны Евросоюза», — добавил он.
Чижов подчеркнул, что окончательное решение остаётся за странами — членами Евросоюза.
Ранее Еврокомиссия направила странам ЕС правила обработки заявлений на получение виз европейских стран, которые были поданы жителями республик Донбасса.
В конце сентября депутат из Германии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса.