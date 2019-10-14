Чижов оценил рекомендации ЕС по паспортам для жителей ДНР и ЛНР

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Рекомендации ЕС по идентификации российских паспортов, которые были выданы жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР, для их дальнейшего непризнания являются нарушением международного права. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Чижов оценил рекомендации ЕС по паспортам для жителей ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

«Конечно, такие шаги являются нарушением международного права. Более того, это является проявлением двойных стандартов со стороны Евросоюза», — сказал он.

Как отметил дипломат, правила ЕС по обработке заявлений на получение европейских виз, поданных жителями ДНР и ЛНР, — это не требования, а рекомендации.

«Напомню, что это уже вторая волна подобных рекомендаций, первая была связана с паспортами крымчан… И на сегодняшний день, насколько я помню, рекомендациям по ним следуют отнюдь не все страны Евросоюза», — добавил он.

Чижов подчеркнул, что окончательное решение остаётся за странами — членами Евросоюза.

Ранее Еврокомиссия направила странам ЕС правила обработки заявлений на получение виз европейских стран, которые были поданы жителями республик Донбасса. 

В конце сентября депутат из Германии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса.

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