Чижов оценил рекомендации ЕС по паспортам для жителей ДНР и ЛНР

Рекомендации ЕС по идентификации российских паспортов, которые были выданы жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР, для их дальнейшего непризнания являются нарушением международного права. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Конечно, такие шаги являются нарушением международного права. Более того, это является проявлением двойных стандартов со стороны Евросоюза», — сказал он.

Как отметил дипломат, правила ЕС по обработке заявлений на получение европейских виз, поданных жителями ДНР и ЛНР, — это не требования, а рекомендации.

«Напомню, что это уже вторая волна подобных рекомендаций, первая была связана с паспортами крымчан… И на сегодняшний день, насколько я помню, рекомендациям по ним следуют отнюдь не все страны Евросоюза», — добавил он.

Чижов подчеркнул, что окончательное решение остаётся за странами — членами Евросоюза.

Ранее Еврокомиссия направила странам ЕС правила обработки заявлений на получение виз европейских стран, которые были поданы жителями республик Донбасса.

В конце сентября депутат из Германии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса.