ЕС разработал правила по визовым заявлениям от жителей ЛНР и ДНР

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Еврокомиссия направила государствам — членам ЕС правила обработки заявлений на получение виз европейских стран, которые были поданы жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
ЕС разработал правила по визовым заявлениям от жителей ЛНР и ДНР
  • РИА Новости

«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам — членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — указано в сообщении ЕК. 

Уточняется, что правила были подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

По данным Еврокомиссии, жители ДНР и ЛНР для получения шенгенской визы должны подать заявления в консульства стран ЕС на Украине, «независимо от проездного документа, который у них есть».

Ранее депутат из ФРГ Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса.

24 апреля президент России подписал указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями ЛНР и ДНР.

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