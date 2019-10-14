В Ростуризме прокомментировали ситуацию с тайфуном в Японии

Короткая ссылка
В Ростуризме прокомментировали ситуацию с тайфуном «Хагибис» в Японии.
В Ростуризме прокомментировали ситуацию с тайфуном в Японии
  • Reuters

«Мы внимательно следим за ситуацией с российскими туристами в Японии и находимся в постоянном контакте с посольством России в Токио и с туропрераторами, реализующими турпродукты в эту страну. На данный момент информации о погибших и пострадавших россиянах к нам не поступало», — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Отмечается, что вопрос возвращения российских граждан домой находится на контроле Ростуризма и МИД России.

Ранее стало известно, что число жертв тайфуна в Японии увеличилось до 53. Посольство России оценило ситуацию с застрявшими из-за тайфуна в Японии туристами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить