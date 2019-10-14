В Ростуризме прокомментировали ситуацию с тайфуном в Японии
- Reuters
«Мы внимательно следим за ситуацией с российскими туристами в Японии и находимся в постоянном контакте с посольством России в Токио и с туропрераторами, реализующими турпродукты в эту страну. На данный момент информации о погибших и пострадавших россиянах к нам не поступало», — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.
Отмечается, что вопрос возвращения российских граждан домой находится на контроле Ростуризма и МИД России.
Ранее стало известно, что число жертв тайфуна в Японии увеличилось до 53. Посольство России оценило ситуацию с застрявшими из-за тайфуна в Японии туристами.