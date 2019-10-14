Симоньян о цитировании ведущего Sputnik: нас никто не смотрит и не слушает, кроме Трампа

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала пост американского лидера Дональда Трампа в Twitter, в котором президент процитировал слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку.

«Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Ранее Трамп опубликовал в Twitter слова ведущего Sputnik об информаторе, который рассказал о разговоре президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«На мой взгляд, это никакой не разоблачитель, а анонимный источник, работающий на аппарат демократов в палате представителей. Для настоящих разоблачителей это оскорбление. Настоящие разоблачители готовы к тому, что перевернётся вся их жизнь», — привёл Трамп слова журналиста.

Сам Кириаку был удивлён таким постом. Как отметили в Sputnik, это заявление Кириаку сделал в эфире передачи на Fox News.

7 октября ABC News, ссылаясь на адвоката Марка Заида, писал, что ещё один информатор выступил перед инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на Трампа из-за его беседы с Зеленским.

Позднее президент США обвинил информаторов в предвзятости.