Трамп процитировал в Twitter ведущего радио Sputnik

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку об информаторе, рассказавшем о разговоре американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Трамп процитировал в Twitter ведущего радио Sputnik
  • Reuters

«Я не думаю, что это был какой-то разоблачитель. Думаю, это просто анонимный источник персонала Демократической партии в палате представителей. Это оскорбительно для всех настоящих разоблачителей. Джон Кириаку», — привёл Трамп слова журналиста.

Сам Кириаку был удивлён постом президента.

«Боже мой, меня только что процитировал Дональд Трамп», — написал он в Facebook.

В Sputnik пояснили, что соответствующее заявление Кириаку сделал в эфире передачи «Такер Карлсон шоу» на Fox News. 

«Вчера вечером наш радиоведущий Джон Кириаку был приглашён в качестве эксперта в программу «Такер Карлсон шоу» на Fox News. После программы, которую регулярно смотрит президент Трамп, он ретвитнул цитату из интервью Джона, бывшего офицера ЦРУ, проведшего два года в тюрьме за разоблачение программы пыток управления», — рассказали в агентстве.

Ранее стало известно, что ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на Трампа.

Позднее Трамп обвинил информаторов по жалобе из-за его беседы с Зеленским в предвзятости.

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