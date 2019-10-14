Франция намерена добиваться прекращения военной операции Турции в САР

Франция намерена использовать дипломатические меры для прекращения военной операции Турции в Сирии. Об этом сообщает Елисейский дворец.

«Франция сосредоточит дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с партнёрами по международной антитеррористической коалиции в рамках Евросоюза, НАТО и Совета Безопасности ООН, чтобы добиться немедленного прекращения начатой Турцией наступательной операции», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, будут предприняты меры по обеспечению безопасности военных и гражданских лиц Франции, которые принимают участие в операциях международной антитеррористической коалиции и гуманитарных миссиях.

Ранее AFP со ссылкой на заявление правительства Франции сообщило, что страна приняла решение приостановить все поставки оружия в Турцию из-за турецкой военной операции в Сирии.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира».