Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

НАТО является инструментом внешней политики США, заявил в интервью RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya президент России Владимир Путин.

«Фокус ведь ещё в чём заключается? В том, что НАТО — это просто инструмент внешней политики США, я думаю, что уже ни у кого сомнений не возникает. Об этом в Европе говорят. Посмотрите, что говорит президент Франции. Мне даже ничего здесь и придумывать не нужно», — сказал Путин.

Как отметил президент, наблюдается и ещё один «фокус», когда страны входят в НАТО, «а потом их почти никто не спрашивает, когда размещают у них определённые виды вооружений».

По его словам, таким образом «появились элементы системы противоракетной обороны в Румынии».

«Сейчас будут скоро в Польше. Это совсем близко от наших границ. Это, конечно, представляет для нас угрозу, потому что это попытка нивелировать наш стратегический ядерный потенциал. Она обречена на неудачу, эта попытка, это уже очевидно», — подчеркнул Путин.

Как указал президент, всё это не представляет угрозы для России.

«Просто имея на вооружении такие комплексы, о которых я уже говорил, они для нас угрозы — не буду говорить, что они собой представляют, — уже не представляют. Но всё равно ничего хорошего здесь нет», — добавил он.

Он заявил, что Россия чувствует, что «это деструктивная деятельность», которая нагнетает обстановку.

Ранее Путин, говоря о ситуации с предложением Москвы об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира, отметил, что суверенитет союзников США «сильно ограничен».

В начале октября в США заявили, что расширение американского военного контингента в Польше не представляет угрозы для Белоруссии и России.

Полную версию интервью читайте в материале RT.