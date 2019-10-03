В США заявили об отсутствии угрозы для России из-за военных в Польше

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Временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Минске Дженифер Мур в интервью порталу tut.by заявила, что расширение военного контингента США в Польше не представляет угрозы для Белоруссии и России.
В США заявили об отсутствии угрозы для России из-за военных в Польше
  • © РИА Новости

По её словам, увеличение контингента на польской территории «носит оборонительный характер и не ставит целью кого-то спровоцировать».

Как отметила Мур, это нужно, чтобы заверить союзников США по НАТО в том, что Вашингтон придерживается пятой статьи Североатлантического договора.

«Более того, расширение военного контингента в Польше не представляет никакой угрозы для Белоруссии, и я надеюсь, что Россия также не расценит это как угрозу», — отметила она.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что размещение в стране американских военных поможет предотвратить новые военные конфликты.

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