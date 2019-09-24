Дуда оценил размещение американских военных в Польше

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Президент Польши Анджей Дуда считает, что размещение в стране американских военных поможет предотвратить новые военные конфликты. Об этом он сообщил после встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы говорили о безопасности в мире, Ближнем Востоке, России. Ответом на ситуацию, которая вырисовывается, является размещение американских подразделений... Я глубоко верю, что это лучший путь, чтобы предотвратить новые военные конфликты», — приводит ТАСС слова Дуды.

По мнению польского лидера, нахождение войск НАТО в Польше является «адекватной реакцией» на российскую политику в последние годы.

Ранее США и Польша подписали декларацию о военном сотрудничестве, которая предполагает расширение американского военного контингента в Польше.

Кроме того, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны было связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.

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