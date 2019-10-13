Путин: ситуация в США не позволяет Трампу улучшить отношения с Россией

Внутриполитическая повестка не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу предпринять шаги к кардинальному улучшению отношений с Россией. Об этом в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya заявил российский президент Владимир Путин.

Как отметил глава государства, все знают, что и как говорит Трамп по поводу российско-американских отношений.

«Мы знаем, что и в ходе предвыборной кампании, ещё предыдущей, он высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединённых Штатов. И внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений», — заявил Путин.

Ранее Трамп отмечал, что у США нет причин не ладить с Россией.

В середине июля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что сомневается в том, что в ближайшем будущем российско-американские отношения улучшатся.

По его словам, разобрать образовавшиеся не по вине России «завалы в отношениях будет непросто».

Полную версию интервью с президентом России читайте в материале RT.