Путин призвал Иран, Израиль и США к разрешению противоречий

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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что Ирану, Израилю и Соединённым Штатам нужно стремиться к разрешению сложившихся между этими странами противоречий.
Путин призвал Иран, Израиль и США к разрешению противоречий
  • РИА Новости

«Есть противоречия между Ираном и Израилем, Ираном и Соединёнными Штатами. И я исхожу из того, что нужно стремиться к разрешению этих противоречий, искать поиски выхода из этих сложных ситуаций», — сказал он.

Также российский лидер заявил, что считает возможным проведение переговоров по иранской ядерной программе в формате «5 + 1».

«Что касается ракетной программы, об этом, наверное, тоже можно и нужно говорить», — сказал он. 

Также Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать Сирию для противоборства.

Полную версию интервью с президентом России — читайте в материале RT.

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