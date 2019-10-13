Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат

Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.

Отмечается, что ещё 19 солдат турецкой армии пострадали в результате удара. 12 октября Вооружённые силы Турции взяли под контроль город Рас эль-Айн.