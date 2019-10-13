Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат
Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.
Отмечается, что ещё 19 солдат турецкой армии пострадали в результате удара.
12 октября Вооружённые силы Турции взяли под контроль город Рас эль-Айн.
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