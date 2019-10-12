В Японии для 9 млн человек объявлена или рекомендована эвакуация из-за тайфуна
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Эвакуация объявлена для 1,12 млн человек. Ещё 7,97 млн человек получили рекомендацию эвакуироваться.
Ранее власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном «Хагибис» ливней в семи префектурах страны, включая Токио.
Российское посольство в Японии призвало россиян, находящихся в Токио, отказаться от поездок по японской столице и избегать низин и тоннелей в связи с тайфуном.