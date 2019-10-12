В Японии для 9 млн человек объявлена или рекомендована эвакуация из-за тайфуна

В Японии власти объявили эвакуацию или выпустили рекомендации эвакуироваться для 9 млн человек, сообщает РИА Новости.

Эвакуация объявлена для 1,12 млн человек. Ещё 7,97 млн человек получили рекомендацию эвакуироваться.

Ранее власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном «Хагибис» ливней в семи префектурах страны, включая Токио.

Российское посольство в Японии призвало россиян, находящихся в Токио, отказаться от поездок по японской столице и избегать низин и тоннелей в связи с тайфуном.