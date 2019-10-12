В Японии для 9 млн человек объявлена или рекомендована эвакуация из-за тайфуна

Короткая ссылка
В Японии власти объявили эвакуацию или выпустили рекомендации эвакуироваться для 9 млн человек, сообщает РИА Новости.
В Японии для 9 млн человек объявлена или рекомендована эвакуация из-за тайфуна
  • © Deng Min/XinHua
  • globallookpress.com

Эвакуация объявлена для 1,12 млн человек. Ещё 7,97 млн человек получили рекомендацию эвакуироваться. 

Ранее власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном «Хагибис» ливней в семи префектурах страны, включая Токио.

Российское посольство в Японии призвало россиян, находящихся в Токио, отказаться от поездок по японской столице и избегать низин и тоннелей в связи с тайфуном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить