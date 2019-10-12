Посольство России призвало избегать поездок по Токио из-за тайфуна

Российское посольство в Японии призвало россиян, находящихся в Токио, отказаться от поездок по японской столице и избегать низин и тоннелей в связи с тайфуном «Хагибис».

По данным дипмиссии, в Токио 12 октября за день не исключено выпадение 500—600 мм осадков. При этом отмечается, что исторический максимум в 371,9 мм осадков был зафиксирован во время тайфуна «Ида» («Каногава») в сентябре 1958 года.

«Избегайте низин, тоннелей, воздержитесь от поездок даже по городу на общественном или личном транспорте», — указано в сообщении посольства в Facebook.

Ранее японские власти объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном «Хагибис» ливней в семи префектурах страны, включая Токио.