В Японии объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна
Как сообщает NHK, из-за ливней, вызванных тайфуном «Хагибис», объявлен наивысший по пятибалльной шкале уровень опасности.
Он действует в городах префектур Токио, Гумма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано, Сидзуока.
Ранее в японской префектуре Тиба один человек погиб и пятеро получили травмы в результате тайфуна «Хагибис».
Также из-за приближающегося тайфуна перенесли квалификацию 17-го этапа Гран-при «Формулы-1» в Японии и отменили два матча Кубка мира по регби.