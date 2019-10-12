В Японии объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна

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Власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном ливней в семи префектурах страны, включая Токио.

Как сообщает NHK, из-за ливней, вызванных тайфуном «Хагибис», объявлен наивысший по пятибалльной шкале уровень опасности.

Он действует в городах префектур Токио, Гумма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано, Сидзуока.

Ранее в японской префектуре Тиба один человек погиб и пятеро получили травмы в результате тайфуна «Хагибис».

Также из-за приближающегося тайфуна перенесли квалификацию 17-го этапа Гран-при «Формулы-1» в Японии и отменили два матча Кубка мира по регби.

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