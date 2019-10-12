В Японии один человек погиб и пятеро пострадали от тайфуна «Хагибис»
По информации телеканала, в городе Итихара в префектуре Тиба в перевернутом мини-грузовике обнаружили мужчину без сознания.
Позднее установили, что он скончался.
Кроме того, в Итихаре пострадали двое взрослых и трое детей, дом которых разрушил штормовой ветер.
В префектурах Тиба, Токио и Канагава без электричества в общей сложности остались 45 тыс. жителей.
Ранее из-за приближающегося тайфуна перенесли квалификацию 17-го этапа Гран-при «Формулы-1» в Японии.
В конце сентября из-за тайфуна «Тапа» в японской Окинаве пострадали 20 человек, один из которых погиб.