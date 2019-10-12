В Японии один человек погиб и пятеро пострадали от тайфуна «Хагибис»

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В японской префектуре Тиба один человек погиб и пятеро получили травмы в результате тайфуна «Хагибис», сообщил телеканал NHK. Власти объявили об эвакуации 8 тыс. жителей в Сидзуоке, Токио, Гумме и Вакаяме.

По информации телеканала, в городе Итихара в префектуре Тиба в перевернутом мини-грузовике обнаружили мужчину без сознания.

Позднее установили, что он скончался.

Кроме того, в Итихаре пострадали двое взрослых и трое детей, дом которых разрушил штормовой ветер.

В префектурах  Тиба, Токио и Канагава без электричества в общей сложности остались 45 тыс. жителей.

Ранее из-за приближающегося тайфуна перенесли квалификацию 17-го этапа Гран-при «Формулы-1» в Японии.

В конце сентября из-за тайфуна «Тапа» в японской Окинаве пострадали 20 человек, один из которых погиб. 

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